Bambini e ragazzi al lavoro per festeggiare il Carnevale

Fervono i preparativi per il 19° Carnevale di Castel San Pietro che animerà la città nel pomeriggio di domenica 19 febbraio. Il tema di questa edizione ‘Il Carnevale nel regno della fantasia’ è rappresentato sulle locandine affisse in città dall’originale disegno realizzato dalla classe 1ª A della primaria Serotti di Osteria Grande (scelto con il concorso che ha coinvolto le scuole castellane) e che raffigura una creatura fantastica volante e molto colorata. Protagonista del Carnevale castellano sarà dunque la fantasia, e, così come è stato per i disegni, anche per le maschere da costruire e da indossare, l’invito per bambini e ragazzi da 0 anni in su, è quello di "utilizzare liberamente la propria fantasia creativa per inventare creature che non esistono nella realtà, ad esempio ragazzi-uccello, ragazze-drago, animali parlanti, alieni dalla pelle verde o blu, dendrantropi (uomini-albero). Siamo certi che i bambini non mancheranno di avere tante altre idee innovative e sorprendenti".

L’appuntamento per tutte le maschere è alle 14,30 in piazza Galvani, accanto all’ex stazione delle corriere. Alle 15 partirà la sfilata per le strade del centro storico e il concorso delle maschere con giuria itinerante. Nel pomeriggio giostre per bambini, animazioni, intrattenimenti e dolcezze. In più alle 16 sotto il voltone del Cassero lo spettacolo di burattini ‘Celestino Principe’ a cura della Compagnia Nasinsù. Alle 17,30 in piazza XX Settembre, davanti al Municipio, le premiazioni di maschere e gruppi. A seguire, alle 18 al primo piano del Municipio inaugurazione della mostra e la premiazione del concorso dei disegni. Nel corso del pomeriggio è previsto l’intrattenimento musicale del Corpo Bandistico di Castel San Pietro. Il Carnevale di Castel San Pietro è organizzato dal Comune con la collaborazione di Pro Loco, dei commercianti del Centro Storico e di tante associazioni e gruppi del territorio. In caso di pioggia, il programma potrà subire variazioni.