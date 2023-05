Banca di Imola, 25 anni di crescita "Restiamo ancorati al territorio Pronti per altri grandi successi"

Sala grande di Palazzo Sersanti gremita, ieri sera, per la presentazione del libro ‘Banca di Imola 1997 – 2021’, dedicato ai 25 anni dall’ingresso dell’istituto di credito nel Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna, avvenuto appunto oltre un quarto di secolo fa.

Dopo i saluti di Rodolfo Ortolani, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, che ha sottolineato la capacità della realtà presieduta oggi da Giovanni Tamburini di "essere banca locale rimanendo vicina al territorio e alle persone", è iniziata una tavola rotonda moderata dal vicedirettore del Resto del Carlino, Valerio Baroncini, e aperta da Gabriele Turrini, curatore del volume edito da Minerva.

Ad Alberto Domenicali, attuale presidente onorario della Banca di Imola, che proprio ieri sera da Palazzo Sersanti si è impegnato nel sostegno della chiesa di Spazzate Sassatelli colpita dal maltempo, il compito di riavvolgere il nastro per poi ricostruire le vicende che hanno caratterizzato il fondamentale passaggio del 1997, con la trasformazione dell’istituto di credito da Società cooperativa a Società per azioni e il già citato ingresso nel Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna.

"Sono arrivato in un periodo non facile non solo per il territorio, ma per l’intera nazione – ha ricordato invece il presidente Tamburini, entrato in Banca di Imola ormai dieci anni fa e al timone della stessa dal 2015 –. Si lavorava per riportare la situazione alla normalità. E avere una capogruppo con idee e progetti chiari ci ha aiutato molto. È stato un progetto a medio-lungo termine, a dispetto della contingenza. Oggi affrontiamo un momento difficile, con un’inflazione che non si vedeva da oltre 20 anni, ma con una banca forte. È tornato l’utile, gli indici patrimoniali sono solidi. E possiamo svolgere in prospettiva un ruolo significativo per il territorio".

Prima del saluto del sindaco Marco Panieri, parola ad Antonio Patuelli. Il presidente del gruppo La Cassa di Ravenna e numero uno dell’Abi è stato chiamato a tracciare un quadro della situazione attuale della Banca di Imola e a indicarne i possibili sviluppi per il futuro.

"I dati di bilancio del 2022 sono più che fiorenti – ha evidenziato Patuelli –. E quando si prende il ritmo, se uno non scivola su una buccia di banana, si possono produrre ulteriori successi". La forza della Banca di Imola resta il fortissimo radicamento sul territorio. "Direttore e vicedirettore li puoi incontrare in piazza – ha ricordato il presidente del gruppo La Cassa di Ravenna –. Oggi i servizi tecnologici li hanno tutti, ma non tutti hanno un rapporto umano allo sportello. Noi ci siamo e ci saremo, come opzione libera quotidiana per il cliente. Siamo una banca del territorio, aperta, che ha molta prudenza sui grandi rischi. In questa maniera, avremo un grande avvenire davanti".