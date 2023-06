Banca di Imola dona un’auto al gruppo cooperativo Solco-Civitas

Banca di Imola regala a Solco Civitas un’auto per le attività socio-assistenziali del gruppo cooperativo. La donazione rientra nell’ambito delle iniziative intraprese per celebrare i 120 anni dalla costituzione dell’istituto di credito cittadino e i 25 anni dal suo ingresso nel gruppo bancario La Cassa di Ravenna. "È importante in questa occasione lasciare un segno di attenzione verso una realtà del territorio impegnata nel settore dell’assistenza sociale – sottolinea il presidente della Banca di Imola, Giovanni Tamburini –. Il gruppo cooperativo Solco Civitas è stato individuato proprio per la serietà e la professionalità con cui da oltre 35 anni presta le proprie attività a favore delle famiglie e delle persone del territorio in difficoltà: è un gruppo che conosciamo molto bene e che abbiamo accompagnato negli anni, durante la sua crescita". Oggi Solco Civitas, nato nel dicembre 2020 dalla fusione tra Solco Imola e Consorzio Solco Insieme Bologna, comprende sette cooperative sociali, con 675 soci e oltre 1.000 dipendenti (di cui 66 svantaggiati). "Siamo estremamente grati a Banca di Imola – aggiunge il presidente di Solco Civitas, Luca Dal Pozzo – perché è sempre stata al nostro fianco fin da quando, nel 1985, nacque Atlas, cooperativa per attività socio-educative e socio-assistenziali"