Banca di Imola dona un’auto al gruppo cooperativo Solco Civitas

Un aiuto concreto a chi, da anni, sostiene quanti hanno più bisogno di sostegno. Il Consiglio di amministrazione della Banca di Imola, nell’ambito delle iniziative intraprese per celebrare i 120 anni dalla costituzione dell’istituto di credito e i 25 anni dal suo ingresso nel gruppo bancario La Cassa di Ravenna, ha deciso di effettuare una donazione a favore di una realtà del territorio. Si tratta del gruppo cooperativo Solco Civitas, al quale verrà consegnata un’auto per le proprie attività socio-assistenziali.

"Ci sembrava importante, in occasione della ricorrenza dei 120 anni dalla nostra fondazione, lasciare un segno di attenzione verso chi si impegna quotidianamente a sostegno di chi ha bisogno – afferma il presidente della Banca di Imola, Giovanni Tamburini – . Particolarmente in un periodo come questo, dove tante persone e famiglie si trovano in difficoltà." Il gruppo cooperativo Solco Civitas "è stato individuato proprio per la serietà e la professionalità con cui da oltre 35 anni presta la propria attività a favore delle famiglie del territorio – continua Tamburini – . È un gruppo che conosciamo molto bene e che abbiamo accompagnato negli anni, durante la sua crescita, fin dalla sua nascita".

Oggi il gruppo cooperativo Solco Civitas, nato nel dicembre 2020 dalla fusione tra Solco Imola e Consorzio Solco Insieme Bologna, comprende sette cooperative sociali per un totale di 675 soci e oltre 1.000 dipendenti (di cui 66 svantaggiati).

"Siamo estremamente grati a Banca di Imola perché è sempre stata al nostro fianco – ricorda il presidente di Solco Civitas, Luca Dal Pozzo – fin da quando, nel 1985, ad opera di un gruppo di giovani impegnati nell’associazionismo scout cattolico, nacque a Imola la cooperativa Atlas (Avventura, tempo libero e assistenza sociale) per svolgere attività socio- educative e socio-assistenziali".