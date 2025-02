Banca di Imola, gli incentivi. Commissioni giù per chi usa il Pos: "Un aiuto alle piccole imprese"

Un incentivo all’utilizzo del Pos e delle carte, con un occhio di riguardo – in particolare – per gli esercenti, che vedranno scendere le commissioni in carico per le piccole transazioni.

Così il Gruppo La Cassa di Ravenna, che comprende anche Banca di Imola, viene incontro alle attività e alla clientela. La decisione è importante: per tutto il 2025 saranno operative agevolazioni nelle commissioni per i pagamenti con il Pos nei negozi.

Il Gruppo Bancario, presieduto da Antonio Patuelli e diretto da Nicola Sbrizzi, include anche Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno e dà così operatività al protocollo siglato dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi) con l’Associazione Italiana Prestatori di Servizi di Pagamento (Apsp) e le associazioni di categoria degli esercenti: protocollo che è finalizzato a ridurre i costi delle commissioni in carico agli esercenti per l’uso del Pos, per le transazioni inferiori a 30 euro – ed in particolare per quelle fino a 10 euro – ed è articolato per assicurare la maggiore trasparenza circa i costi di utilizzo Pos.

A beneficiare di questa importante decisione sono tutti gli esercenti che fanno appunto capo al Gruppo La Cassa di Ravenna, ovvero, oltre alla capogruppo, anche Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno.

"Con questa scelta il Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna conferma la sua attenzione per i cittadini e la clientela – spiegano dall’Istituto – e va incontro alle esigenze soprattutto delle realtà più piccole e quindi della rete di attività e di imprenditoria del territorio, cui Cassa Ravenna, Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno hanno sempre guardato con grande attenzione, responsabilità e sensibilità".