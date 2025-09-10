Nella stanza di un santo
CronacaBanca di Imola, il sostegno alle cartolibrerie
10 set 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
Banca di Imola, il sostegno alle cartolibrerie

In vista dell’inizio dell’anno scolastico, Banca di Imola mette in campo una iniziativa ad hoc per venire incontro alle esigenze specifiche delle cartolibrerie che acquistano e rivendono alle famiglie i libri scolastici. Si tratta di una spesa che rappresenta una voce importante non solo nel bilancio delle aziende, ma anche in quello delle famiglie che ogni settembre devono affrontare l’acquisto di testi e materiale didattico.

Per sostenere concretamente l’attività delle cartolibrerie associate ad Ascom, Cna, Confartigianato e Confesercenti, Banca di Imola mette a disposizione un’apertura di credito della durata di otto mesi "a tassi particolarmente vantaggiosi", spiegano dall’istituto di credito, aggiungendo che questa iniziativa è stata studiata per "consentire agli imprenditori e alle imprenditrici di sostenere il flusso di costi di questo particolare periodo dell’anno e – proseguono dalla Banca di Imola – rafforza ancora una volta lo spirito di attenzione, sensibilità e collaborazione da sempre messo in campo per le famiglie, le aziende e le cittadine e i cittadini del territorio".

Si tratta di una misura che conferma il ruolo dell’istituto come partner strategico delle realtà locali, con l’obiettivo di supportare chi garantisce un servizio essenziale per studenti e genitori. Le cartolibrerie, infatti, non sono semplici esercizi commerciali: rappresentano un punto di riferimento per le comunità, offrendo non solo libri scolastici ma anche consulenza, materiali e soluzioni per accompagnare bambini e ragazzi nel percorso educativo.

L’iniziativa di Banca di Imola, dunque, mira a rafforzare il tessuto economico e sociale cittadino, contribuendo a rendere più sostenibile un momento dell’anno spesso gravoso sia per chi vende sia per chi compra.

