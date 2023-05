Banca di Imola, la svolta del 1997 nel libro di Turrini

Verrà presentato domani pomeriggio alle 17.30, a Palazzo Sersanti, il libro ‘Banca di Imola 1997 – 2021’. Il programma dell’iniziativa prevede, dopo i saluti di Rodolfo Ortolani, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, una tavola rotonda nella quale il vicedirettore del Resto del Carlino, Valerio Baroncini, intervisterà Gabriele Turrini, curatore del volume; Alberto Domenicali, presidente onorario della Banca di Imola; Giovanni Tamburini, presidente Banca di Imola; Antonio Patuelli, presidente del gruppo bancario La Cassa di Ravenna e numero uno dell’Abi. A tutti gli intervenuti sarà consegnata in omaggio una copia del volume, che prende le mosse da un importante cambiamento per la Banca di Imola, avvenuto ormai più di un quarto di secolo fa. È infatti del 1997 la trasformazione dell’istituto di credito da Società cooperativa a Società per azioni, con il relativo ingresso nel Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna. In tutti questi anni la Banca di Imola ha contribuito allo sviluppo economico, sociale e commerciale della città, dando fiducia e credito, realizzando importanti opere sociali e finanziato il recupero di autentici gioielli artistici della città, mantenendo fede agli impegni presi all’atto della sua costituzione