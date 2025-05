Banca di Imola, l’impegno per i dipendenti

Servizio di supporto psicologico, gratuito, confidenziale e anonimo. È il nuovo progetto, rivolto ai propri dipendenti, lanciato dal gruppo La Cassa di Ravenna, che comprende anche la Banca di Imola. Si tratta di un aiuto concreto, disponibile per 24 ore al giorno e per sette giorni alla settimana, per affrontare le sfide quotidiane, cui le dipendenti e i dipendenti possono ricorrere anche per consultarsi su situazioni non lavorative, ovvero ad esempio familiari, sociali, relazionali, anche soltanto a scopo conoscitivo.

Il progetto fa parte di un più ampio programma di iniziative rivolte al proprio personale (tra queste la rimodulazione delle polizze sanitarie per tenere conto delle famiglie con problematiche particolari e la certificazione sulla parità di genere recentemente ottenuta dal gruppo bancario presieduto da Antonio Patuelli (nella foto) e diretto da Nicola Sbrizzi per migliorare le condizioni non solo lavorative delle persone e creare di conseguenza ambienti di lavoro migliori e più sereni.