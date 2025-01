Banca di Imola: Masetti dg

Sebastiano Masetti è il nuovo direttore generale di Banca di Imola: la nuova nomina, su proposta del presidente del Gruppo La Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli, del direttore generale Nicola Sbrizzi, e del presidente di Banca di Imola Giovanni Tamburini, apre il 2025 della banca che fa parte del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna assieme alla capogruppo, al Banco di Lucca e del Tirreno ed a tre società di servizi.

Sebastiano Masetti, nato nel 1970, è nel Gruppo La Cassa di Ravenna dal 2007 ed ha ricoperto gli incarichi di responsabile di filiale e dal 2016 è capozona della Cassa, dirigendo importanti aree, come quelle di Milano e Bologna, oltre ad una parte importante dell’Emilia.

Dopo quasi 13 anni Banca di Imola saluta il direttore generale Sergio Zavatti che va in pensione. "Al direttore Zavatti - afferma Tamburini - va tutto il nostro ringraziamento per l’importante lavoro svolto, riconosciuto anche dalla consegna dell’onorificenza di Maestro del Lavoro da parte del presidente Sergio Mattarella, in anni non semplici per il settore bancario. Diamo il benvenuto al nuovo direttore generale Masetti, che si è trasferito qui a Imola per essere il più vicino possibile e a contatto coi problemi di famiglie e imprese, alle quali la Banca continuerà ad essere a fianco per contribuire allo sviluppo della nostra Comunità".