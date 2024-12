Banca di Imola, presepe d’autore. La benedizione di Mosciatti

Inaugurato, nei locali della Banca di Imola affacciati su piazza Matteotti, il presepe allestito dall’artista ravennate Piergianni Gualtieri, dal titolo ‘Natività in gesso dei primi del ‘900’. Il presepe è stato benedetto, nei giorni scorsi, dal vescovo Giovanni Mosciatti alla presenza del presidente di Banca di Imola, Giovanni Tamburini, del direttore generale dell’istituto di credito, Sergio Zavatti, dell’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi, in rappresentanza del Comune, delle autorità locali civili e militari, oltre a diversi consiglieri, sindaci e funzionari di Banca di Imola.

Le statue esposte, escluso il Bambin Gesù che è in terracotta, sono state realizzate in gesso, con una lavorazione artigianale che riproduce i lineamenti caratteristici delle sculture dei primi del Novecento. Ogni statua è unica, essiccata in modo naturale e dipinta a mano.

Nelle tre vetrine della Galleria Risorgimento, si possono ammirare presepi tirolesi in cartoncino, statuine in cartapesta di manifattura toscana, un presepe orientale, una Natività di provenienza napoletana con figure rivestite in stoffa e i Santons, piccole statuine in gesso che raffigurano personaggi di vario genere caratteristici della Provenza.

A poche decine di metri di distanza, al centro di piazza Matteotti, c’è un altro presepe, quello (inaugurato un paio di settimane fa) allestito dai volontari della cattedrale. Si trova sotto l’imponente albero di Natale, un abete rosso, donato dal Comune di Folgaria, che anche quest’anno ha risposto positivamente alla richiesta del Municipio di Imola. Si tratta di un albero che proviene dal bosco certificato per il suo percorso di sostenibilità presente nel comune trentino.