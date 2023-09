Banca di Imola punta su Cento Banca di Imola si è aggiudicata la gara per la concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Cento (Ferrara) per il triennio 2024-2026. Ha costituito un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese con La Cassa di Ravenna per soddisfare i requisiti richiesti. Una presenza consolidata nella città con due filiali e opere sociali e finanziarie.