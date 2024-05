"Banca e Carlino insieme perché nessuno dimentichi la Romagna"

di Benedetta Cucci

Come può una banca diventare una voce importante nella trama di una catastrofe? Certamente aiutando con scelte finanziarie benefiche, ma anche decidendo di sostenere un film che possa tenere alta l’attenzione su una storia che non va dimenticata. "Ho visto il finimondo-Il racconto dell’alluvione" è il film documentario prodotto da Quotidiano Nazionale-Il Resto del Carlino e reso possibile anche grazie al sostegno della BCC ravennate, forlivese e imolese, presieduta da Giuseppe Gambi.

Presidente, perché avete deciso di sostenerlo?

"Come i giornalisti, che quotidianamente e nelle ore immediatamente successive all’alluvione, sono stati vicini al territorio per documentare quello che stava succedendo, così anche noi sentiamo la necessità di stare vicini al territorio. Quindi un film come questo è molto importante per mantenere alta l’attenzione sulle persone, non solo per non dimenticare ma anche per lavorare insieme a tutti coloro che sono stati coinvolti e per favorire il miglioramento non solo delle loro condizioni economiche ma anche sociali, come del resto recita il nostro statuto".

Che dialogo vi permette di avere il film con il territorio?

"Il film mostra un momento molto particolare della vita di tanti, il dramma vissuto e ripercorrere quegli attimi è un modo forte per comunicare ai nostri soci, ai clienti e a tutti coloro che vivono sui nostri territori, che non sono soli. Noi ci siamo".

Cosa può fare il cinema in una catastrofe e cosa una banca?

"Il cinema deve assolutamente mantenere alta l’attenzione sul dramma, anche con uno spirito critico che deve evidenziare lo stato attuale delle cose, quello che ancora non è stato fatto; la banca deve rispondere coi propri strumenti ovvero quelli finanziari, per aiutare la gente a ripartire e ad avere una prospettiva di crescita".

Come ricorda l’alluvione a distanza di un anno, dal punto di vista del presidente di una banca della comunità?

"Ricordo la risposta tenace, la forza d’animo, il coraggio e la volontà di risollevarsi sempre con un sorriso. Io vivo a Faenza, ho girato molto in quei giorni e le assicuro che di sorrisi, nonostante tutto, ne ho visti tanti. Credo che fossero sorrisi dati dalla consapevolezza che se ti dai da fare e magari non sei solo, puoi farcela. E’ il concetto, me lo lasci dire, espresso dal detto ‘aiutati che Dio t’aiuta’, un concetto consolidato della gente volonterosa della Romagna".

Avete subito avuto l’esigenza di esserci per famiglie e imprese?

"Certo, ed è stata un’escalation di risposte, perché la mattina dopo, la prima esigenza è stata quella di pensare alle persone, ai Soci, alle famiglie, che da un lato avevano bisogno di noi e quindi dovevamo aprire le filiali, dare il servizio base e necessario e dall’altro molti dei nostri dipendenti erano stati interessati dall’alluvione sia direttamente sia per via di famigliari, parenti e amici colpiti. Ecco quindi che abbiamo pensato di mixare le esigenze aprendo le filiali a personale ridotto per garantire i servizi essenziali ed abbiamo aiutato i nostri dipendenti concedendo il tempo necessario minimo, concretizzato in tre giorni gratuiti, per occuparsi della propria sopravvivenza. Dal punto di vista finanziario poi, già una settimana dopo, avevamo riunito il cda e deliberato un plafond di nuovi finanziamenti, a tassi molto agevolati sotto l’euribor, per 25,5 milioni che hanno interessato circa 650 prestiti. Inoltre abbiamo bloccato per un anno circa 1700 mutui con moratorie.