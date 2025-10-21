Bandiera pro-pal. Brogi scrive al Prefetto

Un esposto al Prefetto di Bologna per denunciare l’utilizzo improprio della bandiera Palestinese. A presentarlo è stato il consigliere del Gruppo Misto in quota Lega Nord Lorenzo Brogi (nella foto), e sulla stessa lunghezza d’onda è anche il Movimento Popolare per Castello che attraverso il suo esponente Florio Baroncini parla di una bandiera "che non ha pace, che finisce da settimane da un balcone del Comune all’altro". I fatti, innanzitutto. In occasione della manifestazione pro-Pal di alcune settimane fa, la bandiera palestinese viene appesa sulla terrazza centrale del Comune. Come ricostruito fotograficamente da Baroncini, in pochi giorni la bandiera prima finisce dall’esterno all’interno del balcone, poi la si ritrova su un altro balcone, quello dell’ex Procura, e lì si trova tutt’ora. "In più occasioni, presso la sede municipale, è stata esposta sulla facciata la bandiera della Palestina, dapprima sul balcone municipale, ora su un altro edificio adiacente (locale ‘Ex Pretura’) e sempre di proprietà del Comune", scrive Brogi al Prefetto di Bologna, denunciando un comportamento che "a giudizio dello scrivente risulta in violazione della Legge n. 22 del 5 febbraio 1998, la quale stabilisce che sugli edifici pubblici possono essere esposte esclusivamente le bandiere della Repubblica Italiana, quella dell’Unione Europea o, eventualmente, il gonfalone o vessillo dell’ente locale". Per il consigliere in quota Lega Nord l’esposizione della bandiera è "oltre che una violazione delle norme vigenti, un gesto politico inappropriato".

c. b.