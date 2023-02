Bandiere a mezz’asta nel Giorno del Ricordo

In occasione del Giorno del Ricordo, che ricorre domani, per conservare e rinnovare "la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale", il Comune espone a mezz’asta le bandiere nazionale ed europea sul balcone centrale del Municipio e, come ogni anno, promuove le iniziative delle scuole e delle associazioni castellane. Domani sarà pubblicato un video realizzato da Michelle Lamieri, ex sindaca delle Ragazze e dei Ragazzi del Comune castellano e attualmente socia dell’associazione Terra Storia Memoria e membro della Commissione Giovani. Il video verrà caricato nella playlist relativa sulla pagina YouTube del Comune.

"Nel celebrare questa giornata – afferma l’assessore alla Cultura Fabrizio Dondi – occorre ricordare il dramma delle esecuzioni di tanti innocenti, ritenuti fascisti in quanto italiani, messe in atto dai partigiani titini, e l’esodo dei profughi giuliano-dalmati, spesso accolti con diffidenza in Italia, senza dimenticare vent’anni di politica fascista di italianizzazione forzata delle terre istriane e dalmate e la brutalità dell’occupazione militare nazifascista nonché della lotta antipartigiana nel regno di Jugoslavia a partire dal 1941. Evitare il riduzionismo, coltivare la memoria, riconoscere le colpe delle ideologie totalitarie e in particolare del fascismo, cui occorre addebitare anche la guerra con la Jugoslavia".

In biblioteca sarà allestito un tavolo tematico, con testi e documenti in ricordo dell’eccidio delle foibe. Inoltre, nella prossima seduta del consiglio comunale, mercoledì 15 febbraio, il presidente Tomas Cenni farà osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime di questa tragedia e svolgerà un intervento sul tema. Nella stessa seduta sarà osservato un minuto di silenzio anche per le vittime del terribile terremoto che ha colpito Turchia e Siria.