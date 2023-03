Bando da 120mila euro per il bike sharing

Oltre 120mila euro più Iva, al netto degli eventuali ribassi di gara, per un contratto di 36 mesi con opzione di rinnovo. Sono i termini del bando aperto da Area Blu per l’affidamento del nuovo servizio di bike sharing a flusso libero in città.

Nello specifico, la società del Comune chiede agli aspiranti gestori "fornitura, distribuzione, manutenzione e mantenimento in efficienza" di 50 biciclette standard e di altre 100 e-bike da distribuire sull’intero territorio imolese.

Il vincitore dell’appalto dovrà inoltre garantire "servizio continuativo tutti i giorni dell’anno 24 h su 24 h" nonché "reintegro immediato delle biciclette in caso di furto".

Così come previsto dal capitolato di gara, le bici dovranno essere rese disponibili "tramite App da smartphone con modalità di pagamento facilitata per il cliente attraverso smartphone e tariffazione differenziata in base all’area di utilizzo del servizio eo all’orario".

Agli aspiranti gestori del bike sharing, il Comune chiede "gestione e regolamentazione del servizio in grado di distribuire e ottimizzare la fruizione dello stesso e del parco biciclette mediante applicazioni tariffarie differenziate, vantaggiose o penalizzanti, ad esempio a seconda della localizzazione della sosta e la distanza dello spostamento". E infine, in accordo con Area Blu, mettere nero su bianco una serie di aree dove non è consentita la sosta delle biciclette.