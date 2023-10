Bando deserto. Nessuna richiesta per due posti nella polizia locale

Si è chiuso con un nulla di fatto il bando di mobilità esterna che il Circondario aveva aperto nelle scorse settimane per la copertura di due posti nell’organico della polizia locale. Zero candidature. E colloqui annullati. In pratica, nessuno vuole trasferirsi a Imola o in uno degli altri otto altri comuni (resta fuori solo Castel San Pietro) che aderiscono al servizio svolto in forma associata sul territorio. Così l’ente di via Boccaccio ha lanciato un ulteriore avviso pubblico, in scadenza a fine novembre, per trovare i due agenti che mancano. Ma le possibilità di un nuovo fallimento appaiono concrete.

Ce n’è abbastanza per far scattare la protesta del consigliere comunale della Lega, Simone Carapia. "Chiediamo di aumentare l’organico della Polizia locale per aumentare la sicurezza degli imolesi e questi dilettanti allo sbaraglio invece di assumere, come ha fatto ad esempio Modena con 16 nuove unità, hanno fatto questo misero bando di mobilità in sordina con risultati scadenti, visto che non si è presentato nessuno… neanche per sbaglio – è l’analisi dell’esponente di opposizione –. Errare è umano, ma perseverare è diabolico. Eppure hanno ripresentato la stessa mobilità in entrata, con scadenza 4 novembre. Secondo me si dovrebbero fare velocemente delle domande sulla mancanza di candidati e sull’opportunità di queste mobilità in entrata".

Carapia torna così ad accendere i riflettori su una situazione, quella della Polizia locale, che da tempo anima il dibattito politico e tiene in ansia pure i sindacati. "Chi ci vuole venire a lavorare a Imola con un servizio ridotto in questo modo? – si chiede l’esponente del Carroccio –. Secondo me, se potessero, la mobilità forse la utilizzerebbero, in uscita, quelli che sono già a Imola per scappare. Le richieste sono state una quindicina nell’ultimo periodo".

Insomma, quello di Carapia è un giudizio impietoso. "Sulla gestione e organizzazione del servizio di Polizia locale sul Santerno non ci si è fatti una grande nomea – conclude il leghista –. È ora che si cambi registro, dal dirigente all’organizzazione del servizio. Così non si può andare avanti; e questi bandi deserti ne sono la dimostrazione".

La lettura di Carapia non è però la stessa del sindaco Marco Panieri, titolare della delega alla Sicurezza in Giunta nonché presidente del Circondario. Nei giorni scorsi, tracciando un bilancio dei suoi primi tre anni di mandato, parlando a proposito della Polizia locale il primo cittadino ha rivendicato le nuove assunzioni che, secondo i suoi calcoli, hanno portato l’organico del comando di via Pirandello dalle 51 unità del 2020 alle 74 attuali. Il sindaco Panieri ha inoltre difeso la nuova convenzione che ha allargato i confini del servizio di Polizia locale (rientrati i comuni di Castel Guelfo e Mordano), rivendicando l’introduzione dei pattuglioni notturni sperimentati in primavera e il recente stanziamento di 380mila euro destinati all’acquisto di nuovi automezzi, un ufficio mobile e strumentazione utile per l’attività di prevenzione e controllo svolta dagli agenti.