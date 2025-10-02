Bando per i negozi sfitti. Le vetrine da riaccendere

Il municipio di Castel Guelfo ha aderito all’avviso pubblico ‘Vetrina: Spazi che diventano impresa’ della Città metropolitana. L’obiettivo è quello di riqualificare e rilanciare il commercio di prossimità attraverso il riutilizzo di unità immobiliari sfitte a destinazione d’uso commerciale e artigianale. Un’opportunità per convertire il desolante colpo d’occhio delle vetrine a luci spente dei negozi situati al piano terra, di proprietà pubblica o privata, nei centri storici dei paesi o in aree con spiccata vocazione commerciale, in nuove attività. Una freccia in più nella faretra degli enti per favorire l’insediamento di micro e piccole imprese capaci di generare valore sociale, attrattività e vivibilità urbana integrando attività economiche e servizi alla comunità.

Fino alle ore 12 del prossimo 30 ottobre, quindi, il Comune di Castel Guelfo potrà inviare agli uffici dell’ex Provincia la propria manifestazione di interesse elaborata sulla base delle segnalazioni di immobili sfitti o sottoutilizzati, con il consenso dei proprietari, presenti nel territorio. I locali selezionati saranno inseriti in un Catalogo Vetrina a disposizione di aspiranti imprenditori che potranno presentare un progetto e, se selezionati tra i nove più virtuosi, accedere a contributi economici fino a 10mila euro per avviare la propria attività negli stessi spazi. Un percorso di accompagnamento imprenditoriale a cura del Servizio Progetti d’Impresa della Città metropolitana di Bologna. Qualche esempio di comparti da sostenere? Attività del settore commercio in sede fissa, gli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande, parrucchieri, estetisti, sartorie e riparatori. Ma anche lavorazioni legate all’artigianato artistico, poli ricreativi, culturali, di spettacolo o ibridi come coworking, laboratori e temporary store capaci di integrare e valorizzare la qualità urbana.

Bocciate, invece, le sale da gioco e scommesse, attività direzionali e di matrice amministrativa tra cui studi professionali, uffici aziendali e sedi operative di banche, assicurazioni e società di consulenza. "Il riutilizzo e rilancio dei locali sfitti è uno dei punti sui quali stiamo lavorando da inizio mandato – ha detto l’assessore guelfese Tomas Cenni con delega alle attività produttive –. Per questo motivo, rispondiamo positivamente all’iniziativa della Città metropolitana anche in proiezione di quella che sarà la nostra candidatura come ‘hub urbano’ nel 2026. Invitiamo tutti i proprietari di locali inutilizzati del paese a fare squadra con l’amministrazione comunale al fine di dare sostanza a questa concreta opportunità".