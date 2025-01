Bando per il Servizio civile. Nove posti in Comune

A Castel San Pietro è stato aperto da alcuni giorni il bando per il Servizio Civile Universale (SCU), che offre nove opportunità di impiego in Comune. L’iniziativa si rivolge ai giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti, con cittadinanza italiana, europea o extracomunitaria in regola con il permesso di soggiorno. "Il Servizio Civile Universale – dichiarano Riccardo Raspanti, presidente del Consiglio comunale con delega alle Politiche giovanili, e l’assessora Katia Raspanti, responsabile di Welfare e Scuola – è un’occasione unica di crescita personale e un contributo prezioso alla comunità. A Castel San Pietro, la parola ‘comunità’ ha un significato profondo. Partecipare come operatori e operatrici è una scelta di sensibilità e maturità".

I nove posti disponibili si suddividono in diverse aree. Due posti sono presso la biblioteca comunale, con i progetti ‘Versi tra gli scaffali’, per rilanciare le biblioteche come centri di apprendimento e aggregazione, e ‘Strappare lungo i bordi’, rivolto a giovani e famiglie per offrire spazi culturali e supportare l’educazione locale. Quattro posti sono destinati ai nidi d’infanzia comunali Girotondo e Arcobaleno e alla Ludoteca Spassatempo, attraverso i progetti ‘Pollicino’, che mira a migliorare i servizi per bambini da 0 a 3 anni e a promuovere inclusività, e ‘Cresci con me’, a sostegno di famiglie in situazioni di vulnerabilità. Due posti sono previsti presso gli uffici dell’area Servizi alla Persona, con ‘Intrecci digitali’, per contrastare le disuguaglianze sociali e favorire l’accesso ai diritti, e ‘Grandi speranze’, che punta a prevenire la dispersione scolastica e favorire l’inclusione sociale. Un posto, infine, è riservato al Servizio Cultura e Turismo, con il progetto ‘Uno, nessuno, centomila’, che affronta temi come l’emergenza educativa e le discriminazioni, coinvolgendo famiglie, giovani e insegnanti in azioni partecipative.

Il Servizio Civile Universale dura dodici mesi, richiede un impegno di 25 ore settimanali e prevede un rimborso di 507 euro al mese. La selezione di sarà affidata a una commissione apposita. Il termine per presentare la candidatura è fissato al 18 febbraio alle ore 14. Per informazioni e per fare le domande www.scubo.it/i-nostri-progetti/.