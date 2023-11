"Bando per le auto, un bluff"

"Il bando emanato dalla Regione per la riparazione e la sostituzione dei veicoli danneggiati dall’alluvione di maggio, così com’è strutturato oggi, è un bluff". A dirlo è il consigliere comunale e regionale della Lega, Daniele Marchetti, che ieri mattina in Assemblea legislativa ha chiesto alla Giunta del presidente Stefano Bonaccini di fare chiarezza sul tema.

"È paradossale – ha denunciato il leghista – notare che i criteri stabiliti dalla delibera di giunta, che eroga i fondi derivanti dalle donazioni dei cittadini, escludano di fatto quelle persone che non dispongono delle risorse economiche necessarie per acquistare o riparare autonomamente il loro veicolo preventivamente. In sostanza, i più vulnerabili, coloro che hanno maggior bisogno di aiuto, sono proprio coloro che incredibilmente vengono lasciati indietro da questo bando". La replica della Regione è stata affidata dell’assessore al Bilancio, Paolo Calvano, che ha sottolineato come il bando in questione sia "molto partecipato. A oggi – ha proseguito Calvano – sono arrivate 2.980 domande e 4943 sono in corso di elaborazione. Entro novembre faremo una prima ricognizione sull’andamento degli aiuti, con due obiettivi: ampliare il plafond; valutare altre fattispecie di risarcimento, a partire dalla volontà di essere vicini a chi ha difficoltà economiche".