Bar Bacchilega, la speranza Nuovo bando del Comune: "Vogliamo che venga riaperto"

di Enrico Agnessi

L’impresa resta difficile. E la possibilità che la gara vada deserta, nonostante qualche incontro con investitori potenzialmente interessati a rilevare il locale ci sia già stato, esiste. Da oggi è però lecito immaginare un futuro dell’ex bar Bacchilega. Il Comune, rientrato in possesso degli spazi dopo il crac di Sirio, ha aperto il bando pubblico per lo storico immobile al piano terra del Municipio.

Rispetto a quello vinto nel 2018 dalla società ravennate, incapace di dare nuova vita ai locali chiusi due anni prima dal precedente gestore e da allora rimasti inattivi, salvo aperture-spot in occasioni di eventi particolari, il nuovo bando prevede la concessione anche dei vicini spazi al civico 6 di via Mazzini (l’ex edicola) da destinare a laboratorio o magazzino.

Il canone annuo a base d’asta è di 24mila euro. La concessione ha una durata di nove anni, con opzione di rinnovo per ulteriori nove. Le offerte vanno presentate entro fine agosto e "saranno preferite" quelle che "prevedono tempi brevi per l’apertura dell’esercizio", specifica il bando.

Oltre all’aspetto economico, che vale ‘solo’ 20 dei 100 punti disponibili, a pesare sarà anche l’aspetto tecnico. Quest’ultimo è così suddiviso: massimo 20 punti per l’esperienza di attività di somministrazione alimenti e bevande; massimo 25 per il progetto di gestione dell’immobile e massimo 35 per la "qualità e quadro economico degli interventi edili e impiantistici".

Il bando prevede infatti la presentazione di un cronoprogramma dei lavori finalizzati a rendere idoneo il locale (da un lato c’è il problema dei servizi igienici difficilmente raggiungibili e dall’altro i vincoli architettonici di un immobile storico), con l’indicazione degli interventi edili e impiantistici che si intendono effettuare.

"Per facilitare questi interventi – fanno sapere dal Comune – Area Blu mette a disposizione un progetto, titolo edilizio (Scia) e relative autorizzazioni della Sovrintendenza e sismica". Tale progetto, sempre secondo quanto chiarito dal Municipio, "potrà essere utilizzato in toto o parzialmente modificato, fermo restando gli ottenimenti di tutte le autorizzazioni necessarie. Tali lavori dovranno comportare un investimento di almeno 100mila euro".

Scottato dall’ultima fallimentare esperienza, stavolta il Comune ha inserito un’apposita clausola di sbarramento, in quanto "è importante assicurare che la prestazione sia eseguita con modalità che assicurino almeno un livello minimo dal punto di vista qualitativo", è il pensiero della Giunta. E dunque, per poter essere ammessi alla fase di valutazione dell’offerta economica, i concorrenti devono ottenere, nella parte tecnica, almeno 50 punti.

"Si compie un passo fondamentale per poter tornare a vedere i locali dell’ex bar Bacchilega vivi e partecipati – commentano il sindaco Marco Panieri e l’assessore al Commercio e Centro storico, Pierangelo Raffini –. È stato un cammino difficile a causa della natura dei procedimenti legati all’immobile e alla sua concessione, ma siamo pronti a rialzare le saracinesche di una location suggestiva, con un potenziale notevole, che non vediamo l’ora di vedere di nuovo aperta in autunno".