Bar chiuso per rissa I gestori del Galleria N8 "Lavoriamo per evitare altri eventi simili"

di Mattia Grandi

Qualche giorno per metabolizzare l’accaduto, poi la volontà del titolare di Galleria N8 di dare la sua versione dei fatti.

La vicenda risale ai primi giorni di febbraio. Un episodio di violenza, nel cuore della notte nel centro storico della città, con tanto di rissa. Un litigio tra due gruppi di giovani scoppiato per futili motivi proprio dentro l’esercizio di vicolo Troni.

Una diatriba proseguita poi in piazza Gramsci con un ragazzo maggiorenne finito all’ospedale con una ferita da arma da taglio al viso guaribile in dieci giorni. Un paio di settimane più tardi arriva la notifica di un provvedimento di chiusura momentanea del locale siglata dal questore di Bologna. Uno stop di quindici giorni per non aver allertato le forze dell’ordine a seguito delle prime discussioni avvenute all’interno della sala pubblica.

"Gli accadimenti non si sono, nella maniera più assoluta, verificati dentro al locale o nelle sue adiacenze – riporta una nota diffusa ieri dagli avvocati del gestore dell’esercizio –. Sono avvenuti in altra parte del centro, a diverse centinaia di metri dall’esercizio".

Non solo. "La mancanza attribuibile al titolare si riferisce ad una norma che conferisce al cittadino obblighi di prevenzione che non si condividono affatto – continua –. Fermo restando il doveroso rispetto per l’operato delle forze di Polizia, si ritiene che quanto avvenuto nel locale non costituisse in alcun modo una situazione pericolosa o prodromica a quanto poi accaduto". Ma ci sarebbe di più: "Nessuno dei dipendenti, e tantomeno il titolare, hanno avuto la percezione che si potesse materializzare un grave fatto di sangue – recita il documento –. Nel frangente, purtroppo, non erano in funzione le videocamere di sicurezza a causa di un recente cortocircuito". Con una precisazione: "Auspichiamo una maggiore sensibilità futura da parte di queste ultime nel confronto preventivo coi titolari degli esercizi pubblici che con sacrifici cercano di tenere vivo il centro cittadino – sottolinea –. La scelta di non impugnare il provvedimento non costituisce ammissione di alcuna colpa. È dettata dalla considerazione che la limitatissima durata della chiusura non avrebbe consentito, nemmeno in via d’urgenza, la sospensione della decisione presa dal questore".

Ma il clima resta disteso: "Il proficuo confronto avvenuto nei giorni scorsi tra il titolare di Galleria N8 e il dirigente del locale commissariato ha portato alla condivisione di alcune linee operative per evitare che gli spiacevoli accadimenti possano ripetersi – conclude la nota –. Pur nella differente visione delle circostanze, si ringrazia il dottor Di Prisco (dirigente del commissariato di Imola, ndr) per la disponibilità mostrata".