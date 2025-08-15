Alvaro e lo spirito imprenditoriale: a 75 anni prende la gestione del bar pasticceria San Carlo

Castel Guelfo (Bologna), 15 agosto 2025 – Il bar pasticceria San Carlo di Poggio Piccolo, a due passi dall’Outlet di Castel Guelfo, è pronto a scrivere un altro capitolo della sua storia più recente. Archiviata il 30 luglio scorso l’intesa con la società Cosmo, che aveva in gestione il tempio del gusto guelfese da poco meno di un anno, le redini del locale ora passano nelle mani dell’imprenditore Alvaro Barillari anche dal punto di vista operativo.

Non un nome qualsiasi ma l’uomo che, già proprietario di una parte dello stabile affacciato sulla provinciale San Carlo, a gennaio del 2024 con un’offerta in asta scrisse la parola fine alla lunga traversia post fallimento della rinomata pasticceria. Da lì in poi, diversi mesi di lavoro a testa bassa per allestire gli spazi e rimettere in funzione il laboratorio prima della riapertura avvenuta nel settembre scorso.

Un investimento significativo di un imprenditore capace, ma non del settore (Barillari è da sempre alla guida della Fiorauto srl specializzata nel comparto dell’automotive, ndr), affrontato soprattutto per restituire a Castel Guelfo uno dei suoi luoghi simbolo. Non solo in termini di dolcezze sfornate, ma anche dal punto di vista di socialità e aggregazione.

Qualche settimana fa però, dopo la fine della sinergia con la Cosmo, lo scenario è cambiato di nuovo lasciando a Barillari i pieni poteri della struttura: “Lo spirito dell’avventura imprenditoriale è rimasto inalterato con la volontà di tenere fede a quanto dichiarato all’atto dell’acquisto dell’intero immobile – confida Barillari –. Questa attività è sempre stata un punto di riferimento prezioso per il territorio e per il tessuto economico di Castel Guelfo. Un pezzo di storia del paese. Tante persone hanno fatto conoscenza o concluso affari seduti a questi tavolini”.

Solo che dal primo settembre, dopo la chiusura agostana utile per portare in dote alcune novità al locale, gli impegni di Barillari si moltiplicheranno: “Un piano assunzionale di nove dipendenti, riverniciatura degli ambienti interni, facciata esterna completamente rifatta, arredi e zona pasticceria nuovi di zecca – anticipa l’imprenditore a capo di quella Fiorauto srl subentrata alla vecchia gestione –. Prodotti e materie prime continueranno ad essere di qualità assoluta per una proposta medio-alta dedicata alla clientela. Pronte tante collaborazioni con marchi prestigiosi del comparto”.

Apertura sette giorni su sette, inizialmente dalle 6,30 alle 14 poi si valuterà: “Colazioni e pause pranzo veloci resteranno il cavallo di battaglia del nostro servizio – conclude Barillari –. A 75 anni suonati credevo di godermi la pensione, invece, mi rimetto in gioco un’altra volta. A Castel Guelfo ho incontrato tanta brava gente, non potevo mollare. Il futuro? Le porte del locale sono sempre spalancate”.