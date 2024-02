Barriere architettoniche. Adottato il Piano dei lavori: "Ora il cronoprogramma"

ll Peba, il piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche, finisce nuovamente al centro del consiglio comunale. A portare il tema nell’aula consigliare è Luca Morini di Prima Castello, che attraverso un’interpellanza a risposta scritta chiede che venga riferito "lo stato d’avanzamento dei lavori per l’adozione del Peba, sia in relazione agli stanziamenti economici, che in relazione alle concrete misure e tempistiche programmate per il suo completamento", aggiungendo di conoscere anche "quale obiettivo, in termini di tempistiche perentorie, si è posta questa amministrazione per giungere all’adozione del Piano ed a darne concreta attuazione".

Morini anticipa l’interpellanza ripercorrendo il percorso di richieste portate sul tavolo politico della città in merito all’abbattimento delle barriere architettoniche, un percorso partito, riavvolge il nastro, "sin dalla prima effettiva commissione lavori pubblici di febbraio 2020, quando come capogruppo civico espressione dei principali partiti di centrodestra sollecitai interventi per la rimozione delle numerose barriere architettoniche cittadine e per risolvere le criticità di manti stradali e camminamenti. Coadiuvato nella mia azione da numerosi cittadini ed alcuni professionisti del settore – aggiunge –, già nel 2020 scoprii che Castel San Pietro non aveva mai adottato il pur obbligatorio Peba, quel piano che è obbligatorio per legge da decenni ed evidentemente mai adottato dal Comune, nell’assordante silenzio delle giunte di sinistra susseguitesi negli anni e di chi avrebbe dovuto verificarne l’operato".

Dal 2020 in poi, attacca Morini, "più volte ogni anno ho richiesto e sollecitato interventi per ottenere il Peba e la rimozione di criticità specifiche del territorio, fino all’ulteriore scoperta di totale assenza della documentazione amministrativa relativa alla ripidissima rampa di collegamento tra via Carducci ed il parcheggio di viale Oriani, nel primo semestre del 2023, a seguito della quale, la giunta ha finalmente annunziato pubblicamente la decisione di procedere con l’adozione del Peba".

A distanza di tre mesi dall’annuncio dell’adozione del Peba, dunque, Prima Castello torna a farsi formalmente sentire attraverso un’interpellanza per capire quale sia lo stato effettivo del piano, e quali gli obiettivi e le tempistiche che l’amministrazione comunale si è posta.

Claudio Bolognesi