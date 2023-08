Barriere architettoniche "Comune evasivo e lento"

"Ogni accesso agli atti in determinati uffici del Comune costringe ad attese di giorni e settimane, è una situazione che voglio approfondire, sono pronto a scrivere alla Procura per denunciare la situazione". Non usa mezzi termini Luca Morini, consigliere del gruppo d’opposizione Prima Castello. L’attacco al Comune è frontale, con la goccia che ha fatto traboccare il vaso che rimanda a una richiesta effettuata "per richiedere copia della documentazione relativa alla realizzazione della rampa che collega il parcheggio dell’ospedale a via Carducci", datata 18 luglio scorso.

Da quel momento, denuncia Morini, "sono trascorsi sei giorni per ricevere una prima ‘non risposta’, ovvero la richiesta di puntualizzare di quale rampa si trattasse. Peccato che di rampa che collega parcheggio dell’ospedale e centro storico ce ne sia soltanto una…", sorride amaro Morini, che poi ha "sollecitato nuovamente una risposta nel corso della commissione Lavori Pubblici". Solo a quel punto la risposta è giunta, ma anche in questo caso "totalmente scentrata. L’unico documento che ho ricevuto è stato relativo non alla realizzazione della rampa, bensì una determina, che in quanto tale non richiede neppure un accesso agli atti ma si può trovare ‘spulciando’ sul sito del Comune, relativa ai lavori di manutenzione eseguiti nel 2017, quando venne realizzato il passamano".

Più che deluso, Morini è decisamente arrabbiato. "Sembra non esserci proprio buona fede, è questo che non è assolutamente accettabile. I ritardi, non riguardo a tutti gli uffici ma ad alcuni, sono costanti, sistematici".

Per questo, dice il consigliere d’opposizione, "voglio andare a fondo a questa vicenda. Sapere quali sono le tempistiche con le quali il sindaco riceve le informazioni di cui necessita quando chiede di accedere agli atti, per esempio. Sono pronto a scrivere alla Procura", minaccia Morini, che riguardo alle motivazioni dell’ultimo accesso agli atti si limita a dire che "fa seguito a una richiesta che mi è giunta da parte da un cittadino. Quella rampa doveva servire per abbattere una barriera architettonica, per poter essere percorsa anche da portatori di handicap, invece più che salirla bisogna scalarla, serve un semi-atleta".

Claudio Bolognesi