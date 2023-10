Barriere architettoniche: "Finalmente c’è un piano, è una nostra battaglia"

"L’adozione del Peba (il piano comunale per l’eliminazione delle barriere architettoniche, ndr) è una vittoria della città e di tutti i castellani con difficoltà motorie". Esulta il gruppo d’opposizione Prima Castello, che sul tema, ricorda, si impegna da anni. Il piano prevede una ricognizione e mappatura delle barriere presenti sul territorio, prevedendo una classificazioni dei livelli di criticità, in modo da consentire una programmazione degli interventi.

"Purtroppo è un impegno che abbiamo portato avanti da soli, e lo diciamo con sincero rammarico. La prima lista di necessari interventi a rimozione delle barriere architettoniche e di ostacoli stradali la depositò il capogruppo Luca Morini già a fine 2019 in commissione lavori pubblic – spiegano Luca Morini e Giovanni Bottiglieri –. Si tratta soltanto di un primo passo e ne siamo consapevoli –e per questo non abbasseremo il livello di attenzione nemmeno un istante. Di certo però, per la prima volta, abbiamo ottenuto una dichiarazione pubblica di volontà dell’amministrazione di dotarsi del Peba, strumento già introdotto da una legge dello Stato del 1986, quasi 40 anni fa, anche se reso obbligatorio successivamente". Negli ultimi anni, aggiunge il gruppo, dopo la prima consegna della lista di interventi necessari datati 2019, "abbiamo insistito sul tema della rimozione delle barriere architettoniche in ogni sede istituzionale, finanche con sollecitazione mediate in Regione, per quattro lunghi anni, sin dall’insediamento del gruppo consiliare. Questa però – precisano -, non la riteniamo una vittoria di Morini, di Bottiglieri o di Prima Castello. È una vittoria della città". Una lunga vicenda, dunque, che giunge al termine (o al suo punto di inizio) con la comunicazione del sindaco Tinti che, nonostante il ritardo ulteriore causato dall’alluvione di maggio ha ufficializzato ora l’avvio dell’iter di affidamento di un unico Peba valido per tutto il territorio comunale. "Nell’ambito delle dichiarazioni collegate ad una mozione del Gruppo Misto, poi ritirata come richiesto dalla capogruppo Marchetti, quest’ultima ha inoltre ritenuto di suggerire alla Giunta un serrato coinvolgimento sia della commissione Urbanistica che della commissione Lavori Pubblici, durante l’iter di composizione del testo. Condividiamo integralmente questo suggerimento e questa sollecitazione del gruppo di maggioranza", concludono Morini e Bottiglieri, a dimostrazione di quanto questo passo della Giunta Tinti abbia sostanzialmente politicamente unito tutto il consiglio comunale.

Claudio Bolognesi