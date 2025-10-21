Barriere architettoniche: "Fondi anche ai privati"

"Il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche rappresenta un passo concreto verso una città più giusta per tutti". Così il consigliere regionale del Pd, Fabrizio Castellari commenta il Peba comunale, il programma decennale da 10,7 milioni di euro messo a punto di recente dal Municipio che punta a rendere la città più accessibile e inclusiva. Castellari, presente nei giorni scorsi alla presentazione ufficiale del documento, ha espresso pieno apprezzamento per il lavoro svolto dall’amministrazione guidata dal sindaco Marco Panieri, della quale ha fatto parte fino a qualche mese fa, definendolo "il risultato di oltre un anno di lavoro ben fatto e ben coordinato". Un progetto, ha sottolineato, che nasce da una "collaborazione virtuosa tra Comune, Regione e associazioni del territorio", e che conferma "come l’accessibilità non sia un tema per pochi, ma una questione di diritti e di qualità urbana".

Il Peba, cofinanziato dalla Regione, ha analizzato 110 chilometri di percorsi ciclopedonali e 54 edifici pubblici o aperti al pubblico, individuando più di 4mila punti di intervento. Gli interventi più consistenti riguardano la riqualificazione di due terzi dei percorsi ciclopedonali e di un terzo degli edifici pubblici urbani, con l’obiettivo di introdurre attraversamenti più sicuri, segnaletica tattile, rampe, bagni accessibili e ascensori. "Garantire a ogni cittadino la possibilità di muoversi liberamente – aggiunge Castellari – significa investire nel futuro della nostra comunità e nella qualità della vita di tutti".

L’esponente del Pd ha inoltre ricordato che l’impegno della Regione prosegue anche sul fronte privato: nei giorni scorsi sono stati stanziati oltre 2,6 milioni di euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui oltre 550mila euro destinati ai comuni del territorio provinciale. All’interno di queste risorse, oltre 98mila euro andranno al circondario. Sul piano, le forze di opposizione presenti in Consiglio comunale hanno espresso alcune perplessità, chiedendo maggiori chiarimenti sulle priorità, sui tempi di attuazione e sulla sostenibilità del programma decennale. Castellari ha invece voluto ribadire il valore del progetto come segnale di attenzione verso l’inclusione e i diritti delle persone. "Il Peba – ha concluso – è un investimento di lungo periodo che guarda a una città senza barriere, dove tutti possano sentirsi parte della stessa comunità".