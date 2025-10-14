Barriere architettoniche, il piano: "Vogliamo una città più accessibile"

Una città più accessibile e inclusiva: è questo l’obiettivo del Comune che ieri, in un incontro pubblico, ha presentato il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche – Peba – per Imola. Ad ascoltare la spiegazione del progetto, da 10,7 milioni, una mappatura dello stato attuale che mette in luce le principali criticità e stabilisce gli obiettivi prioritari per il prossimo decennio, ci sono diversi cittadini in carrozzina che sperimentano le barriere sulla propria pelle ogni giorno. "Da più di un anno lavoriamo a questo piano, selezionando reti e punti d’interesse – ha spiegato la vicesindaca Elisa Spada –. Sono stati analizzati 110 chilometri di percorsi ciclopedonali e 54 edifici pubblici per renderli più accessibili a persone con disabilità visiva, motoria, uditiva e cognitiva, ma anche ad accompagnatori e genitori che spingono carrozzine per bambini".

Il primo piano, sui percorsi, richiede l’investimento maggiore, attorno ai 7 milioni e mezzo di euro per spazi urbani, con focus particolare sulla riqualificazione di viale Giovanni Amendola. Attraversamenti, trasporti e segnaletica tattile sono solo alcuni dei punti dell’intervento stimato a 450mila euro. Di massima priorità anche via Bel Poggio, via Morelli e viale Pambera.

Gli edifici necessiterebbero invece di 3,14 milioni. Si va, per esempio, dal municipio al museo San Domenico, passando per la scuola media Valsalva. "Questo corpus di elaborati non è chiuso e definitivo – ha aggiunto Laura Ricci, responsabile della pianificazione urbanistica del Comune –. Da qualche giorno, fino a dicembre, tramite un modulo presente sul sito del Comune chiunque potrà presentare delle osservazioni".

A seguire l’architetto Stefano Maurizio, che ha redatto lo studio, ha spiegato la metodologia e illustrato la planimetria della città, evidenziando i i luoghi d’interesse. "È un programma ambizioso ma necessario per accompagnare lo sviluppo della città – sottolinea il sindaco Marco Panieri –, questo lavoro tocca tutti noi". In chiusura, i presenti hanno chiesto chiarimenti sui lavori in periferia, sui trasporti e sulle isole ecologiche.

Sempre a sostegno del percorso legato al Peba, sabato 25 ottobre, alle 9,30, al centro sociale La Tozzona si terrà l’incontro "Disarchitettiamola: insieme verso la libertà di movimento" promosso dal gruppo operativo di Imola dell’Aism – Associazione italiana sclerosi multipla –, dall’Ausl e dal Comune per coinvolgere cittadini, associazioni e istituzioni in un dialogo sulla mobilità e sulle barriere architettoniche.