Barriere da eliminare, depositato il piano

A Dozza, da qualche giorno, è stato depositato il Piano comunale per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) adottato con delibera di giunta alla fine del 2024. Il documento, entro la scadenza di deposito di 60 giorni che terminerà il 28 marzo, potrà essere consultato da tutti gli interessati per raccogliere eventuali osservazioni da trasmettere via pec (comune.dozza@cert.provincia.bo.it) oppure da presentare a mano presso gli uffici del municipio di via XX Settembre negli orari di apertura al pubblico. Gli elaborati che compongono il piano sono già visionabili liberamente presso l’ufficio tecnico dell’ente oppure attraverso il portale web del Comune di Dozza, all’interno della sezione ‘Amministrazione Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio’.