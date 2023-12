Barriere rimosse in mattinata. Il lungofiume torna alla normalità

Torna (quasi) alla normalità la circolazione nella zona del Lungofiume. In attesa della riapertura del ponte di viale Dante, che avverrà non prima di fine febbraio al termine dei lavori di consolidamento della struttura, da ieri è tornato il doppio senso di marcia nel tratto di via Pirandello e via Graziadei a ridosso dell’incrocio che porta appunto al principale attraversamento sul Santerno.

Già dalle prime ore della mattina, gli operai si sono messi al lavoro per rimuovere le impalcature e rifare la segnaletica orizzontale. Nel pomeriggio, con il giallo delle strisce provvisorie che aveva lasciato il posto al tradizionale bianco, la situazione è tornata quella di un paio di mesi fa.

Rimossi anche i due dossi stradali lungo la vicina via Boccaccio, odiatissimi dagli automobilisti a causa delle loro dimensioni piuttosto rilevanti, ma che "fino ad oggi hanno svolto una funzione importante per evitare incidenti nell’immissione su via Graziadei", avevano rivendicato dal Comune già alla vigilia della loro eliminazione.

La riapertura del doppio senso di circolazione su via Graziadei e via Pirandello semplifica notevolmente la viabilità della zona. Questi primi due mesi di cantiere sul ponte di viale Dante hanno infatti provocato forti rallentamenti, soprattutto nelle primissime fasi dei lavori e nelle giornate di pioggia, nella zona del PalaRuggi.

Il prossimo passo è rappresentato dalla fine dei lavori sul ponte. Iniziate lo scorso 16 ottobre, le operazioni di consolidamento statico e miglioramento sismico dell’attraversamento sul Santerno andranno avanti fino a fine febbraio. Durerà ancora due mesi e mezzo circa, quindi, la chiusura al traffico del ponte, con la sola esclusione del transito su un lato prima e sull’altro poi, di soli pedoni e bici a mano, grazie a un passaggio pedonale, per la larghezza del marciapiede. Il quadro economico complessivo dell’intervento ammonta a un milione 170mila euro, di cui un milione e 89mila euro finanziati dal Pnrr e il restante da Area Blu (circa 68mila euro) e dal Comune (13mila euro).

L’auspicio, pensando soprattutto alle tante attività economiche della zona attorno all’Autodromo che in queste settimane hanno lamentato un forte calo degli incassi, è che le operazioni continuino ad andare avanti senza intoppi. E che a fine febbraio si possa procedere con la riapertura del ponte di viale Dante, in tempo per l’inizio della stagione 2024 del circuito.