Bartolomeo Scappi, ecco i premi ai talenti dei sapori

Un successo internazionale. La 24esima edizione del Concorso ’Bartolomeo Scappi’ è andata in archivio con la serata di Gala conclusiva: tanti ospiti ma soprattutto la presenza di tutti gli studenti di 14 istituti arrivati dall’Italia e dall’Europa in riva al Sillaro. Sei quest’anno i partecipanti italiani, i due romagnoli Malatesta di Rimini e Savioli di Riccione, lo Stringher di Udine, il Vasari di Figline Valdarno, il Vergani di Ferrara e il sardo Costa Smeralda di Arzachena, nel sassarese. Ancor più folta la colonia straniera, con istituti alberghieri dall’Olanda (due), dalla Turchia, dalla Francia, da Malta, dall’Austria, dai Paesi Bassi e dalla Croazia.

Per la sezione ‘Cucina’ trionfo di Alessandro Bellucci del Savioli di Riccione con la sua ’Busiata segreta’, mentre a primeggiare nella sezione ‘Bar’ è stato il viennese Philipp Stamminger con il cocktail ’Vienna sunset’. Pasticceria: prima piazza la maltese Nicol Grech, la caffetteria ha visto il trionfo tricolore di Giorgia Marzocchi del Vergani di Ferrara, primo anche in accoglienza turistica coni Alessia Callegaro. Infine, per la mostra enogastronomica ’Slow Sloorp’, successo per i ragazzi del Malatesta di Rimini (foto).