Baruzzi (Aite): "Piano generale ideologico"

La legge regionale urbanistica rappresenta un "evento catastrofico" in "combutta con la nobile e delirante burocrazia della Città metropolitana". E dunque "nulla noi potremo fare con le osservazioni al Piano urbanistico generale". A dirlo, pochi giorni dopo l’inizio del periodo di deposito del Piano urbanistico generale (Pug) redatto in forma associata per i dieci Comuni del Circondario, è Giovanni Baruzzi, referente dell’Aite-associazione imolese tecnici edili.

Fino al 5 febbraio 2024 è infatti possibile presentare osservazioni alla proposta di Piano attraverso l’apposita modulistica scaricabile online.

"Il Pug, così come è stato assunto e come può essere esaminato a una prima vista, mi sembra giustamente edulcorato a livello di un vecchio Piano regolatore generale – è però l’obiezione di Baruzzi –. Così farebbe meno danni. Ma ci penserà la Città metropolitana a peggiorarlo con culture urbanistiche puramente ideologiche e patologiche".

Nei giorni scorsi, anche il consigliere comunale e metropolitano della Lega, Simone Carapia, aveva criticato duramente l’assunzione del Pug dei 10 Comuni del Circondario.

"Si riempiono la bocca di belle parole a effetto, poi la realtà è che si tratta di un mero ‘copia e incolla’ dell’attuale Rue e Psc ripulito da parti doppie o inutili", aveva protestato l’esponente di opposizione. Ma la questione importante, secondo Carapia, è che "le decisioni su questo non vengono prese dal territorio, come si millanta, e che i grandi gruppi finanziari e lobby continueranno a costruire, con il placet degli enti sovraordinati, rispetto ai piccoli-medi alla faccia del cemento zero".

Insomma, a detta del consigliere comunale del Carroccio, siamo davanti a un "monopolio solo di una ristretta cerchia" e di "vere e proprie lobby finanziarie". E questo "a causa dell’inserimento di balzelli e oboli vari tali per cui il piccolo e medio, non potendo né fornire garanzie fideiussorie esorbitanti né potersi permettere di andare sul mercato per la vendita del prodotto finale andando oltre i prezzi correnti, non sta più in piedi".