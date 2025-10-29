Baruzzi (Aite):: "Un confronto sul Piano"

Le recenti rassicurazioni e la relativa apertura al confronto dell’assessore Michele Zanelli in merito al nuovo Piano urbanistico generale del Circondario non convincono l’Aite (Associazione indipendente tecnici edilizi). Dopo aver ipotizzato un possibile ricorso al Tar per l’annullamento del documento, il referente dell’associazione, Giovanni Baruzzi, torna a puntare il dito contro la normativa legata all’indice Rie (Riduzione di impatto edilizio).

"Sarà fonte di una grave indeterminazione del ‘diritto edificatorio’ – assicura Baruzzi (nella foto) –. In particolar modo nella fondamentale fase propedeutica alla progettazione di massima. È in quel momento che si determina la fattibilità e/o la convenienza all’investimento da parte del committente. E servono certezza del diritto edificatorio, dei tempi per ottenere gli atti abilitativi e di quelli di realizzazione, nonché dei costi di costruzione".

Alla luce di ciò, secondo i vertici dell’Aite è "indispensabile un confronto verbale, con simulazioni su casi reali, per affrontare tecnicamente alcuni aspetti della normativa del Rie. Non sono convinto, e con me molti tecnici specialisti in ingegneria idraulica e geologi, dell’efficacia delle norme del Rie – prosegue Baruzzi – nel determinare la effettiva laminazione delle acque meteoriche, per la ricarica delle falde se ed in quanto in presenza di terreni argillosi impermeabili. Credo poi che il contributo di tale norma alla mitigazione dell’effetto del cambiamento climatico sia veramente minimo. Non sarà poi trascurabile – conclude il referente dell’Aite – l’effetto negativo, in termini economici, che tale normativa avrà nel nostro circondario in tempi di crisi economica montante".