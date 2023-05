"Bassa sorvegliata speciale"

Anche il climatologo Fausto Ravaldi invita alla massima prudenza.

Professor Ravaldi, rischiamo un evento alluvionale come quello di inizio mese?

"I terreni già ricoperti da fango e limo avranno meno capacità assorbente, ma tutto dipende dalla quantità di pioggia che cadrà e dall’intensità delle precipitazioni".

Quali sono i corsi d’acqua più a rischio?

"Dipende dalla pulizia degli alvei. Il Santerno, con tutta probabilità, è a minor rischio esondazione del Sillaro".

Insomma, due giorni ad alta tensione...

"Nella giornata odierna l’intensità delle precipitazioni dovrebbe essere piuttosto forte a inizio mattina. Poi, dopo un pomeriggio un po’ più ’tranquillo’ le forti piogge potrebbero riprendere in nottata".

La preoccupazione, anche delle istituzioni, è notevole...

"Meglio essere prudenti. Non dimentichiamoci che questo è un territorio ancora ferito".

Maltempo a ripetizione dunque. Ma si intravede una via d’uscita?

"A breve e medio termine purtroppo no. E, in un contesto come quello attuale, con una forte instabilità, la capacità di previsione, per avere margini di errore ridotti, si riduce davvero a poche ore prima dell’evento".

Marco Signorini