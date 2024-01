"Basse valutazioni, penalizzati gli operatori della polizia locale"

Trentadue operatori della polizia locale hanno deciso di fare ricorso contro le (basse) valutazioni attribuite loro dal dirigente del servizio, Daniele Brighi, comandante del corpo unico degli ex vigili.

Agenti e ufficiali si sono infatti visti recapitare, in questi giorni, una scheda di giudizio ritenuta "altamente penalizzante" dai diretti interessati "sia per decurtazioni di indennità legate alla performance che in merito alle possibilità di futuri miglioramenti di posizione economica".

E dunque, contestando anche il ritardo nell’invio delle schede in questione da parte di Brighi, si sono rivolti alla commissione istituita proprio ieri mattina e composta da tre dirigenti del Circondario, che hanno incontrato uno a uno i dipendenti ricorrenti. "Questa è una bomba deflagrata su un servizio che dovrebbe essere fiore all’occhiello. Invece siamo in questa situazione e chi governa nasconde la testa sotto la sabbia come gli struzzi", protesta il consigliere comunale della Lega, Simone Carapia.

"Il dirigente ha di fatto spostato le responsabilità del mancato raggiungimento degli obiettivi agli operatori", aggiunge l’esponente di opposizione, che in estate aveva appunto polemizzato sul fatto che proprio la polizia locale avesse fallito il target fissato dal Circondario.

"Come spesso accade, si vuole fare pagare il più debole. È necessario un cambio di rotta", prosegue Carapia. Toccherà ora ai vertici del Circondario, e in particolare al presidente (e sindaco) Marco Panieri, provare a risolvere la questione.