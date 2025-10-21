Battaglia legale sui rifiuti: Comune di Imola senza rimborsi

Imola, 21 ottobre 2025 – Si chiude con una sconfitta per il Comune la lunga battaglia sulle ‘sovracoperture’ relative al costo per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti: la Cassazione mette la parola fine a sette anni di contenzioso con Atersir e Hera, condannando l’ente di piazza Matteotti al pagamento di 17mila euro di spese legali.

Il Consiglio comunale approverà domani la delibera, illustrata ieri in commissione, che riconosce il debito fuori bilancio derivante dal recente decreto della Corte di Cassazione con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Municipio. La sentenza chiude definitivamente la vicenda che, dal 2017, ha visto Imola cercare invano di recuperare 1,7 milioni ritenuti versati in eccesso (e fatti sborsare ai cittadini) per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti relativo al periodo 2013-2016.

La disputa era iniziata durante la Giunta Manca-bis e si era poi arenata, per essere ripresa dall’amministrazione Sangiorgi. Nel 2023 il Tar Emilia-Romagna aveva dato ragione al Comune, riconoscendo ad Atersir l’obbligo di predisporre un piano per restituire le somme. Ma nel 2024 il Consiglio di Stato ha ribaltato tutto, affermando che i Piani economici finanziari approvati da Atersir erano legittimi e fondati su un principio di perequazione territoriale: i costi del servizio vanno distribuiti sull’intero bacino e non valutati Comune per Comune.

L’ente di piazza Matteotti, assistito dagli avvocati Giandomenico Falcon, Christian Ferrazzi e Andrea Manzi, ha tentato l’ultima carta rivolgendosi alla Corte di Cassazione, sostenendo che il Consiglio di Stato avesse “rifiutato la giurisdizione”. Ma la prima presidente Margherita Cassano ha giudicato il ricorso inammissibile, chiarendo che la decisione dei giudici amministrativi rientrava pienamente nel merito e non configurava alcun rifiuto di giurisdizione.

Il provvedimento comporta per il Municipio un esborso di 17.325 euro per spese processuali, da corrispondere in parti uguali ad Atersir e Hera (8.662,90 euro ciascuna). La somma, già stanziata nel bilancio comunale 2025, verrà liquidata dopo l’approvazione della delibera consiliare.

Con questa decisione si chiude una delle vertenze più lunghe e complesse degli ultimi anni: un contenzioso nato per difendere gli interessi dei cittadini e tentare di ridurre le bollette, ma terminato con una sconfitta giudiziaria che cancella ogni possibilità di recuperare le somme contestate. Ad analoga sorte è destinato il ricorso, del tutto simile a quello imolese, intrapreso negli anni scorsi dal Comune di Castel Guelfo.

“Intentare questa causa ha fatto risparmiare i cittadini – assicura la vicesindaca Elisa Spada, titolare della delega all’Ambiente, rispondendo alle sollecitazioni di Simone Carapia (FdI) sulle spese sostenute in questi anni dal Municipio per gli avvocati –. I costi maggiori affrontati nel 2013-2016, dopo il ricorso sulle sovracoperture, non si sono più verificati. Non sono stati recuperati gli 1,7 milioni, ma i risultati sono stati comunque estremamente positivi”.

Sul tema delle spese legali, insiste anche un altro consigliere comunale di FdI, Nicolas Vacchi. “Dire ‘Hanno smesso di chiederci di più’ dopo tre gradi di giudizio non si può sentire – avverte l’esponente di opposizione –. Le tariffe dovevano essere abbassate prima. E si poteva ottenere lo stesso risultato con una semplice diffida”.