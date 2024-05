Bcc, approvato il bilancio del 2023. L’utile supera i 57 milioni di euro: "Merito dei nostri 37mila soci"

Disco verde dell’assemblea dei soci della Bcc ravennate, forlivese e imolese al bilancio 2023 dell’istituto di credito. L’approvazione del consuntivo relativo allo scorso anno è arrivata nei giorni scorsi in un PalaCattani di Faenza gremito. Confermati 57 milioni di euro di utile che permettono di sostenere soci, territorio e comunità locali per 12 milioni di euro.

"Il 2023 rappresenta per La Bcc un anno molto positivo – commenta il direttore generale Gianluca Ceroni – a conferma della capacità reddituale della nostra banca, destinata ad un ulteriore rafforzamento del patrimonio di vigilanza che raggiunge i 533 milioni di euro e rappresenta da sempre il principale elemento a tutela di soci e clienti".

Dal presidente Giuseppe Gambi è arrivato invece un ringraziamento agli oltre 37.400 soci "per la fiducia riservata alla nostra cooperativa di credito. L’ottimo risultato del 2023 – prosegue Gambi – ci permette di aumentare per il 2024 le erogazioni liberali di beneficenza che rappresentano il nostro ‘dividendo’ al territorio, e di consolidare i benefici offerti ai soci in particolare per promuovere adeguati livelli di coperture assicurative e previdenziali. Inoltre, è stata approvata una valorizzazione delle quote di capitale sociale possedute pari all’8%, in parte come dividendo (2,6%) e in parte attraverso una rivalutazione (5,4%)".

A conferma dell’andamento positivo, la banca è stata premiata da Milano Finanza: la classifica di MF Banking awards ha decretato che La Bcc ravennate, forlivese e imolese è la prima banca regionale in Italia.

In apertura di assemblea, sono state assegnate le borse di studio e di ricerca previste dall’annuale bando e riservate ai soci, figli dei soci e ai giovani residenti nel territorio, erogate in collaborazione con la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche Multifor Ets per un valore complessivo di circa 55mila euro. Il Cral della Banca ha dedicato alcuni premi a giovani che si sono distinti per la bontà e la dedizione al prossimo, la passione verso lo studio e lo sport, per un totale di 10mila euro. Infine, fino al 19 luglio, è aperto il bando per il progetto ‘Crescita professionale’, attraverso il quale 15 giovani neolaureati potranno effettuare tirocini in aziende del territorio convenzionate con la Fondazione, beneficiando del contributo della banca di complessivi 37.500 euro. Grazie a questi interventi, e a ulteriori che si concretizzeranno nei prossimi mesi, il sostegno al territorio per lo studio, la formazione e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro si attesterà circa 150mila euro.