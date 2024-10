Bcc e Confartigianato unite: "Diamo valore ai giovani"

Settantotto ragazzi e ragazze premiati sabato scorso durante ‘100/100 - Diamo valore ai giovani’, andata in scena nella sala Bcc Città & Cultura di Imola. Promossa da ’La Bcc - Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese’ e Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana, col patrocinio del Comune, l’iniziativa era rivolta agli studenti che hanno ottenuto il massimo voto alla maturità di quest’anno. Due i riconoscimenti: un buono del valore di 100 euro da usare per l’apertura di un conto corrente (il valore del buono raddoppia a 200 euro in caso di soci o figli di soci de La Bcc) offerto dal Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese e un tutoraggio gratuito per l’avvio di un progetto d’impresa e un contributo in conto interessi per un finanziamento bancario, offerto da Confartigianato.

Un riconoscimento più che meritato, non solo per il risultato scolastico, ma anche per la chiarezza e la lucidità con la quale hanno risposto alle domande di Marco Bassetti, esperto di formazione e moderatore della giornata, che li ha coinvolti sulle metodologie di approccio all’esame di maturità e poi sulle scelte universitarie.

"Coltivate la curiosità e la fantasia: non arrendetevi mai, fate squadra e tenetevi per mano perché assieme si possono affrontare meglio le tante difficoltà della vita", la raccomandazione del vicesindaco Fabrizio Castellari, assessore alla Scuola.

Poi la parola a Paolo Mongardi, amministratore de ’La Bcc’ e presidente del comitato locale dell’istituto di credito: "Il risultato raggiunto con il diploma deve essere un punto di partenza. Portate sempre avanti ciò che più vi piace, ma soprattutto non rinunciate mai a imparare delle cose nuove".

Prezioso anche il consiglio agli studenti di Alessandro Ginnasi (coordinatore dell’Area Bologna Est di Confartigianato Bologna Metropolitana): "Ogni progetto di successo ha alla base dei metodi codificati. Ciò non vuol dire che non bisogna seguire le proprie passioni, anzi queste sono il motore della vita, ma per ‘metterle a terra’ è necessaria un’ottima organizzazione". Infine, la spinta di Tiziano Conti, segretario della Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche Multifor Ets: "Quando io avevo la vostra età lo slogan era ‘lavorare per cambiare il mondo’. Non so se oggi il mondo sia meglio o peggio, però se lavorerete per costruire il bello e il buono attorno a voi, questo vi farà stare bene".