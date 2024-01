Bcc in campo, 400mila euro per aiutare i fragili

Quattrocentomila euro per chi si occupa del sostegno di persone fragili nel territorio delle diocesi di Imola e Ravenna. La Banca di credito cooperativo della Romagna occidentale continua a dimostrarsi al fianco delle comunità locali. A seguito delle alluvioni del maggio scorso, l’istituto si è fatto tramite nei confronti del gruppo Cassa Centrale il quale ha messo a disposizione del territorio i fondi di cui sopra, frutto di una raccolta fra le banche aderenti. Sono stati destinati a sei strutture sociali colpite dal maltempo e individuate assieme al vescovo Giovanni Mosciatti.

Si tratta della casa di riposo don Carlo Cavina, gestita dalle figlie di San Francesco di Sales a Lugo, che deve affrontare i lavori su ascensori, caldaie e impianti. Intervento analogo per la Casa della carità San Francesco di Assisi, gestita dall’ente santuario Beata Vergine del Molino a Lugo. Al cinema teatro Moderno gestito dalla parrocchia San Petronio vescovo a Castel Bolognese si parla invece di sostituzione di arredi e e impianti con rifacimento degli intonaci.

Servono invece interventi strutturali per rendere nuovamente fruibile lo stabile della scuola paritaria parrocchiale San Giuseppe (nido e infanzia) gestita dalla parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Andrea Apostolo a Bagnara di Romagna. Lavori anche al centro giovani gestito dal progetto ‘San Seba - giovani in campo’ della parrocchia di Santa Maria Assunta a Solarolo: ristrutturazione dell’area attrezzata e acquisto di una nuova caldaia. Infine, alla la scuola paritaria parrocchiale per l’infanzia don Evaristo Venturini, gestita dalla parrocchia di Sant’Evaristo a Giovecca di Lugo:, riparazione dei danni alle coperture.

"Fin dai primi giorni dei fatti alluvionali la nostra diocesi si è attivata per individuare le urgenze e le emergenze con sopralluoghi e visite mirate alle realtà e alle persone in difficoltà – ricorda il vescovo Mosciatti –. Abbiamo trovato grande conforto nell’aiuto di una banca molto radicata nel territorio come la Bcc della Romagna occidentale, della cui disponibilità e attenzione siamo molto grati".

Da parte sua, Luigi Cimatti, che è appunto presidente della Bcc della Romagna occidentale, parla di "sostegno tangibile per affrontare le conseguenze dell’alluvione che ha colpito le nostre comunità. Un sostegno – conclude Cimatti – che, in coerenza con i nostri valori, è destinato alle realtà sociali che si occupano del sostegno di persone fragili o che operano in ambito educativo".

Infine, Alessandro Zanoni, direttore della Caritas diocesana di Imola, ricorda come a distanza di otto mesi dall’alluvione le cose da fare restino tante. "C’eravamo prima, ci siamo stati durante, e proveremo a continuare a esserci anche dopo – conclude –, nella consapevolezza che i tanti bisogni che l’alluvione e le frane hanno generato si sono stratificati su problematiche che venivano da lontano".