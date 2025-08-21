Bcc, primo semestre ok. L’utile supera i 31 milioni: "Sosteniamo il territorio"

Il primo semestre 2025 conferma la solidità e l’efficace gestione della Bcc ravennate, forlivese e imolese, con numeri in crescita su tutti i fronti. Al 30 giugno, i clienti complessivi superano 163mila tra privati e imprese, mentre la base sociale arriva a quasi 42mila soci, segno di una forte fiducia nella cooperativa di credito.

L’utile netto del semestre è pari a 31,7 milioni di euro, mentre il Prodotto bancario lordo – somma di raccolta totale e finanziamenti concessi – ha superato i 10,8 miliardi di euro, in netto incremento rispetto a fine 2024. Gli impieghi concessi raggiungono i 3,7 miliardi di euro, a conferma del ruolo attivo della banca nel sostenere imprese e famiglie, con 2.760 mutui per un totale di 343 milioni di euro. Particolare attenzione è stata rivolta alle famiglie per l’acquisto o la ristrutturazione della casa: 1.497 mutui per 193 milioni di euro.

Sul fronte patrimoniale, il capitale della Bcc ha raggiunto i 623 milioni di euro, con un Total capital ratio al 28,06%, più del doppio dei livelli minimi richiesti dalla vigilanza bancaria. La qualità del credito si conferma eccellente: i crediti deteriorati netti rappresentano lo 0,70% del totale degli impieghi, mentre le sofferenze nette sono allo 0,09%.

La banca ha inoltre dedicato attenzione ai temi ambientali e sociali, sostenendo operazioni di finanziamento per la riqualificazione e l’efficientamento energetico e favorendo l’inclusione sociale tramite microcredito e accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, con quasi 37 milioni di euro erogati in oltre 320 operazioni.

"Dai dati del bilancio semestrale 2025 emerge l’ottimo andamento della gestione e la solidità della banca – sottolinea Giuseppe Gambi, presidente della Bcc –. Questi risultati consentono di proseguire il sostegno a favore di attività sociali, assistenziali e culturali e di rafforzare la possibilità di concedere credito a imprese e famiglie. La priorità è il sostegno al territorio, con uno sguardo molto attento ai giovani, presenti e futuri della società. A loro la banca rivolge iniziative come borse di studio, tirocini per laureati e premiazioni per studenti diplomati con 100/100, promuovendo crescita responsabile e inclusiva".

Il direttore generale Gianluca Ceroni esprime "notevole soddisfazione per il risultato del primo semestre, con un utile netto di 31,7 milioni di euro", evidenziando la crescita della raccolta e degli impieghi come conferma dell’affidabilità della Banca nei confronti di clienti e territorio.