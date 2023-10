Beata Vergine del Buon Consiglio. Celebrazioni, musica e luna park

A Borgo Tossignano sono iniziate ieri le celebrazioni votive in onore della Beata Vergine del Buon Consiglio che proseguiranno fino a lunedì. Una tradizione che si rinnova da oltre due secoli e mezzo, grazie all’impegno della Confraternita dei priori del paese, dopo lo scampato pericolo del 13 ottobre 1756 quando lo straripamento del fiume Santerno risparmiò l’abitato.

Corsi e ricorsi storici che, a cinque mesi di distanza dall’alluvione dello scorso maggio, tornano d’attualità. Questa sera, dopo i momenti di preghiera, le confessioni, il rosario e la santa messa, spazio alla processione nella zona del campo sportivo con sosta all’incrocio tra le vie Bixio e Resistenza per il discorso di don Antonio Commissari. Il giorno dopo, invece, il corteo raggiungerà l’area di Rineggio con tappa in via Aldo Moro per ascoltare le parole di don Natale Tomba. Festa grande domenica 15 fin dal mattino con un susseguirsi di funzioni religiose poi, alle ore 15, la processione si dirigerà verso le sponde del Santerno e alla rotonda del lungofiume per il discorso di don Massimo Martelli seguito dal rituale di benedizione delle acque. Una giornata che coinvolgerà gran parte della comunità anche con la pesca di beneficenza e la lotteria pomeridiana all’altezza della chiesa di San Bartolomeo. Ma anche le giostre del luna park ed il mercato straordinario, dalle 8 alle 19, in Piazza Unità d’Italia.

Da non perdere la parentesi musicale con il concerto dei Khorakhané, che nel 2007 calcarono il palco dell’Ariston di Sanremo nella sezione giovani con il brano ‘La ballata di Gino’, per un viaggio tra i capolavori di Fabrizio De André. Iniziative che modificheranno la viabilità del centro storico con l’istituzione, fino al 23 ottobre, del divieto di sosta con rimozione in diversi punti della piazza di Borgo Tossignano e la realizzazione di un parcheggio pubblico temporaneo nell’area antistante il municipio. Il 16, infine, spazio alle celebrazioni di ringraziamento con il vescovo Giovanni Mosciatti insieme ai sacerdoti della diocesi.

Mattia Grandi