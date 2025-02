Beccato alla fermata del tram con addosso cocaina e anfetamina. Arrestato giovane di 18 anni

Sorpreso con 18 dosi di droga in tasca un 18enne è stato arrestato dalla polizia a Firenze. È accaduto l’altra mattina alla fermata Leopolda della tramvia, durante un servizio di controllo finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati a bordo del tram. Gli agenti, secondo quanto ricostruito, quando lo hanno avvicinato per l’identificazione si sono accorti che il ragazzo, di origine senegalese, ha infilato le mani nella tasca del giubbotto facendo cadere involucri di diverse dimensioni. Le confezioni contenevano 3 grammi di anfetamina e 3 grammi di cocaina, ripartita in 14 dosi. È scattata anche la perquisizione: nel portafogli il 18enne aveva 1.050 euro in banconote di diverso taglio. Denaro e stupefacente sono stati sequestrati.