Befane in piazza, scendono dal municipio

Attesa la Befana in piazza. Meteo permettendo perché domani è prevista pioggia. Ma la distribuzione di calze si farà in ogni modo al coperto sotto i portici della piazza. L’appuntamento è a partire dalle ore 15.30 per tutti coloro che desiderano vivere questo momento festivo in compagnia e allegria. Da quell’ora prenderà il via – condizioni permettendo – l’attesissima discesa delle Befane del Club Alpino Italiano di Imola dalle finestre del Palazzo Comunale. Nel frattempo animerà la piazza una carovana di befane e spazzacamini che distribuiranno, insieme alle Befane del CAI, le calze ricche di dolciumi ai bambini e alle bambine presenti, grazie alla collaborazione di Despar. Gli eventi dell’Epifania concludono le iniziative di ‘Imola a Natale 2023-2024’.