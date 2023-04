Belkin in concerto con l’Orchestra Giovanile Cherubini

Appuntamento da non perdere sabato 22 aprile a Palazzo Monsignani. Alle 20.45, nella sala Mariele Ventre, si terrà il concerto del maestro Boris Belkin, direttore dell’Accademia del violino, con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.

L’evento fa parte della Serie Master dei concerti dell’Accademia ‘Incontri con il Maestro’. L’appuntamento sigilla il progetto di più ampio respiro condiviso per il secondo anno consecutivo tra l’Accademia di Imola e l’Orchestra Cherubini all’insegna della formazione di giovani talenti.

Una masterclass di tre giorni dal 19 al 21 aprile nell’auditorium San Romualdo di Ravenna vedrà il Maestro Boris Belkin al lavoro assieme ai musicisti dell’orchestra fondata da Riccardo Muti nella preparazione del repertorio che verrà presentato a Imola il 22 aprile e a Ravenna il 23 aprile: il Concerto in la minore per due violini, archi e basso continuo, op. 3 n. 8, RV 522 di Antonio Vivaldi, l’Adagio in mi maggiore per violino e orchestra K 261 e la Sinfonia concertante in mi bemolle maggiore per violino e viola K 364 di Wolfgang Amadeus Mozart.

"L’affinità tra l’Accademia di Imola e l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini prosegue con sintonia ed entusiasmo – dichiarano Angela Maria Gidaro, sovrintendente della Fondazione Accademia di Imola e Antonio De Rosa coordinatore dell’Orchestra Cherubini –, condividendo gli obiettivi della formazione di eccellenza dei giovani musicisti di talento che rappresentano linfa vitale per la valorizzazione della musica, intrecciando formazione e produzione, esperienza didattica e palcoscenico".

I biglietti del concerto di Imola (10 euro intero; 1 euro ridotto per under 26 anni) sono disponibili sul sito Vivaticket.com o nei rivenditori autorizzati.

Si potrà acquistare il biglietto anche la sera stessa del concerto a partire dalle 20 nella Sala Mariele Ventre.

I biglietti del concerto di Ravenna (10 euro intero, 1 euro ridotto) sono disponibili sul sito orchestracherubini.it.