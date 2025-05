"Bella comunità in balìa dei ladri"

"Siamo una bella comunità, tranquilla e coesa. Purtroppo, però, siamo anche il bersaglio preferito dei ladri". Gino Sabattini non fa troppi giri di parole e arriva dritto al punto su quale sia il problema di Ponticelli: la forte presenza di furti all’interno delle case dei residenti. Per questo, chiede con urgenza qualche controllo in più. "E’ necessaria la presenza di qualche ronda di polizia, sia di giorno sia di notte, perché i ladri sono stati davvero da tutti – ribadisce il cittadino, che riporta quella che risulta essere una lamentela comune –, questo è un grosso problema, perché va a intaccare su una comunità che vive bene in questa zona ed è contenta di starci".