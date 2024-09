"Bene l’impegno per la trasparenza" Marco Paterna sostiene la creazione di un Tavolo Interistituzionale per il quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese, auspicando un processo trasparente e partecipativo che coinvolga anche la comunità. Esprime favore per l'opera di potenziamento, ma invita a realizzarla con criterio per evitare impatti negativi sul territorio. Suggerisce l'opzione di un tunnel interrato.