Benessere scolastico, stanziate risorse

Il Comune di Casalfiumanese ha attivato anche per l’anno educativo 2023-2024 una serie di servizi e progetti a sostegno dell’inclusione, del benessere e del successo scolastico. Le attività, disponibili per scuole e famiglie, si basano sulla necessità di supportare la frequenza scolastica e lo stare bene all’interno del sistema classe. Dall’attivazione dello sportello di ascolto della vallata del Santerno, che si rivolge a tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado della collina, ai loro genitori e docenti, al via libera ai laboratori teatrali gratuiti per i residenti. Non solo. L’ente guidato dalla sindaca Beatrice Poli ha deliberato più di 3mila euro per realizzare progetti didattico-educativi legati al diritto allo studio incentrati sul miglioramento della qualità dell’offerta formativa e sulla valorizzazione delle potenzialità di ciascuno. Senza dimenticare un’analoga cifra stanziata per le uscite didattiche come proficue attività formative integrative. Novantamila euro, invece, sono stati indirizzati dagli uffici di Piazza Cavalli come sostegno scolastico agli alunni in fascia debole al fine di realizzare interventi per facilitare la loro integrazione ed autonomia nell’ambito didattico.