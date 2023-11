Benessere scolastico. Una settimana di incontri

Torna da lunedì al 3 dicembre la Settimana del Benessere scolastico, giunta alla quinta edizione, promossa da Istituto Comprensivo di Castel San Pietro, Direzione didattica, Scuole paritarie Don Luciano Sarti, Nidi d’Infanzia comunali e Assessorato alla Scuola. Una settimana di laboratori, dibattiti, incontri sul tema dell’inclusione e del benessere scolastico con uno sguardo alle famiglie, ai docenti, ai ragazzi, perché l’esperienza scolastica diventi un momento di incontro e benessere.

L’edizione che ha per tema l’inclusione come ‘orizzonte di senso’ e si sviluppa intorno alla data del 3 dicembre, giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Durante la settimana ogni scuola organizza laboratori per adulti e ragazzi all’interno del proprio orario scolastico e in più vengono offerti momenti di condivisione a genitori, insegnanti e ragazzi.

Si comincia lunedì 27 alle 18 nella sala polivalente della scuola primaria Sassatelli con il Maggiore Andrea Oxilia, capitano della Compagnia Carabinieri di Imola, parla di sicurezza in rete, bullismo e cyberbullismo.

Martedì 28 alle 17 alla scuola dell’infanzia Rodari e mercoledì 29 novembre alla scuola dell’infanzia Ercolani, è in programma un incontro con Alice Tabellini dal titolo ‘Stare bene con i propri figli’ rivolto ai genitori dei bambini delle scuole dell’infanzia (2-6 anni).

Si prosegue giovedì 30 alle 17,30 alla scuola secondaria F.lli Pizzigotti con Katia Tarozzi che tiene un incontro dedicato agli albi illustrati dal titolo ‘I bambini si aggiustano facilmente - gli albi illustrati come percorsi’.

Alla biblioteca di Castel San Pietro sabato 2 dicembre alle ore 10,30 Marco Bertarini presenta una lettura per bambini dai 5 ai 10 anni (è necessaria la prenotazione: tel. 051 940064 -

biblioteca@cspietro.it ).

La settimana di appuntamenti si conclude, infine, con lo spettacolo teatrale di Officine Sant’Ermanno domenica 3 dicembre alle ore 17 al Cassero Teatro comunale. La compagnia presenta ‘Cavalli e Cavalieri’; ispirato al Don Chisciotte di Cervantes. "Una rivisitazione divertente e coinvolgente – spiegano gli organizzatori – dalla penna di Giorgio Barlotti, messa in scena dai ragazzi speciali dell’Officina con la regia di Lucia Ricalzoni" (ingresso ad offerta libera con prenotazione obbligatoria al numero telefonicol 051 6954 112- 159-150).