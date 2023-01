Benzina e diesel sopra i due euro "Il governo fermi la speculazione"

di Mattia Grandi

Eliminato il taglio sulle accise, e con il prezzo del gasolio ormai stabile sopra a quello della benzina, lo scenario da caro carburante assume i contorni del paradosso anche a Imola. Le cifre del diesel al self service oscillano nella forbice, nei tre distributori della città a cui abbiamo fatto visita, tra 1,818 e 1,899 euro al litro. La super senza piombo, invece, da 1,748 a 1,859. I prezzi alla pompa servita? Da 1,938 a 2,119 per il gasolio e da 1,868 a 2,079 per la benzina verde. Numeri che spaventano. "La gente si lamenta a giusta ragione ma non è di certo colpa nostra – racconta Anna Tigrini da una stazione di rifornimento in zona Pedagna –. E’ l’effetto della fine dello sconto sulle accise". Con una precisazione. "Questi aumenti non portano alcun guadagno nelle tasche dei gestori dei distributori – puntualizza –. Gli importi ci vengono indicati ogni giorno dalle compagnie".

Gli fa eco Mauro Poli dal suo distributore affacciato sulla provinciale Montanara: "Il rialzo dei prezzi è dettato dal ritorno di quelle accise tagliate temporaneamente nello scorso marzo – riavvolge il nastro della memoria –. Il reintegro dell’imposta indiretta è avvenuto in due trance. All’inizio di dicembre un aumento di 10 centesimi poi, con l’arrivo del nuovo anno, altri 20". Capitolo umore degli automobilisti.

"I prezzi più alti non fanno piacere a nessuno ma, per ora, non compromettono l’andamento dei consumi – continua Poli –. L’uso quotidiano della vettura è diventato ormai una necessità indispensabile. Tra i clienti prevale, quindi, un senso di rassegnazione".

Ma i dubbi restano. "Il prezzo del petrolio è stabile – analizza l’uomo –. Il guadagno dei gestori non dipende dal costo del carburante perché abbiamo un margine pro-litro. Ridurre le accise significherebbe dare un po’ di ossigeno a chi lavora con il proprio mezzo. Penso agli autotrasportatori e agli agenti di commercio". Spostandoci nella zona industriale imolese il quadro non cambia. "Qualche lamentela da parte dei clienti ma nessuno sfogo di arrabbiatura – rivela Nico Manara dal suo privilegiato punto di osservazione –. Abbiamo vissuto momenti peggiori". E ancora: "E’ un’altalena dei prezzi che sa di speculazione – chiosa –. L’importo del gasolio più alto di quello della benzina? Semplice, ci sono più auto a diesel in circolazione". La vede così anche Stefano Pasquali intento a riempire dalla pompa un paio di taniche. "Faccio il meccanico e consumiamo parecchio fluido – spiega –. Spero in un intervento deciso del governo per scongiurare scenari peggiori. Assurdo che siano ancora in vigore le aliquote di accise introdotte molti anni fa". Dalla cabina del suo camion parla anche Marco Linari: "Una roba improponibile soprattutto per noi autotrasportatori – commenta sconsolato –. Il mezzo tiene un pieno di 600 litri che, visti gli importi attuali, sfocia in un salasso a tre zeri. La certificazione della speculazione è tutta nel costo del gasolio rispetto a quello della benzina. Vogliono incrementare il mercato delle auto elettriche o a gas".