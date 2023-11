Bernardi ancora al timone del Panathlon

È stato definito qualche sera fa, nel corso del tradizionale appuntamento al Complesso dell’Osservanza, il direttivo del Panathlon Club Imola per il 20242025. Al timone presidenziale, come negli ultimi otto anni, c’è la conferma di Gianfranco Bernardi (eletto con il 99% delle preferenze a scrutinio segreto, ndr) supportato dal vice, Benito Battilani. Segreteria generale nelle mani di Giovanni Tomasini, consiglieri Veronica Alvisi, Roberto Fabio Baroni, Littorio Galassi e Pietro Tronconi. Collegio sindacale formato da Giuseppe Gonni, Gilberto Negrini e Valter Pirazzoli. Probiviri Serafino Cavara, Alberto Marchetti e Marco Suzzi. "In attesa dell’assemblea di gennaio per l’approvazione del bilancio del sodalizio, abbiamo fatto il punto sulle tante iniziative sviluppate nel corso di questo 2023 – ha detto Bernardi -. Dal contributo elargito al comune di Imola dopo l’alluvioneai dieci meeting realizzati per valorizzare le discipline sportive che non godono delle luci della ribalta". Poi uno sguardo al futuro: "Saremo impegnati, insieme agli Atleti Azzurri d’Italia, nell’allestimento della programmazione dedicata alla celebrazione del trentennale dalla morte di Senna – conclude il presidente -. Senza dimenticare il Premio Ezio Pirazzini".

m.g.