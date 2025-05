Bert, dalla Biennale alla mostra in Rocca

Alla Rocca di Dozza inaugurerà il prossimo 31 maggio, alle 17, la mostra ‘Tenet. La voglia di andare, restando’ dell’artista Andrea Mario Bert. Un’esposizione, curata da Agnese Tonelli, visibile al pubblico fino al 31 agosto. Un ritorno al passato per Bert, già protagonista della Biennale del Muro Dipinto nel 2017 con l’opera murale ‘La Svolta in Vicolo Campeggi’, tra lavori inediti, installazioni site-specific, materiali d’archivio e video-performance. Senza dimenticare il bozzetto originale del murales dozzese accompagnato da una video-intervista realizzata da Enrico Maria Davoli. "Con questa personale di Bert – spiega Lisa Emiliani, presidente della Fondazione Dozza Città d’Arte –, continua l’attesa della trentesima edizione della Biennale del Muro Dipinto. Le opere esposte in Rocca creano un percorso surreale che trasporta il visitatore tra cielo e terra, in una dimensione intermedia e sospesa un po’ come è la vita".